В США выступили против выделения Украине рекордного пакета помощи

Fox News: председатель фонда «Heritage» Робертс назвал помощь Украине обычной игрой США

Председатель фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Кевин Робертс выступил против выделения Украине рекордного пакета помощи в 40 миллиардов долларов. Об этом сообщил Fox News.

По мнению президента аналитического центра, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа. Кроме того, выделение пакета помощи на 40 миллиардов долларов Украине не поможет сдержать Россию, поэтому консерваторы не должны «ставить штамп одобрения» на этом пакете помощи, считает аналитик.

«Что не сдержит Россию, так это типичная для Вашингтона игра, когда они за счет попавших в кризис людей пытаются быстро получить 40 миллиардов без проверки и обсуждений», — заявил специалист.

Ранее стало известно, что рекордный пакет помощи Украине на 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в Сенате США. Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. За проголосовал 81 сенатор, против высказались 11 законодателей. Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят инициативу, затем документ подпишет президент Джо Байден.