Украина назвала объем западной помощи с начала спецоперации

Украина за три месяца получила от Запада финансовую помощь на 7 миллиардов долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал объем финансовой помощи со стороны западных стран с начала российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина за три месяца получила 7 миллиардов долларов от союзников», — сказал Шмыгаль на заседании правительства. В начале мая он заявил, что страны Запада с конца февраля предоставили Киеву помощь, в том числе военную, на сумму 12 миллиардов долларов.

19 мая министерство финансов Украины сообщило о получении гранта на полмиллиарда евро от США и Великобритании из целевого фонда международных доноров, действующего под эгидой Всемирного банка. Средства будут направлены на обеспечение «первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц».

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Финальная сумма военной помощи составит 40 миллиардов долларов.