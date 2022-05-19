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Украина получила полмиллиарда евро от Всемирного банка

Минфин Украины получил 504 миллиона евро от США и Британии по линии ВМБ

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Министерство финансов Украины заявило о получении гранта на полмиллиарда евро от США и Великобритании из целевого фонда международных доноров, действующего под эгидой Всемирного банка. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня Украина получила из целевого фонда Всемирного банка очередную часть гранта — 504 миллиона евро», — сообщили в украинском минфине.

Отмечается, что средства будут направлены на обеспечение «первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц».

Ранее 19 мая Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Финальная сумма в рамках программы ленд-лиза составит 40 миллиардов долларов. Голосование по законопроекту еще продолжается, но порог уже пройден. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

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Марина Совина
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