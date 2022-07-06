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Минобороны показало уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS

МО РФ показало на видео уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS производства США

Министерство обороны России показало на видео уничтожение на Украине пусковых установок HIMARS производства США. Соответствующие кадры ведомства опубликовало РИА Новости.

На появившемся ролике видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят удар по американским пусковым установкам.

Об уничтожении пусковых установок HIMARS на Украине накануне доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его данным, они были уничтожены в районе населенного пункта Малотарановка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

HIMARS удалось уничтожить высокоточными ударами с воздуха, подчеркнули в Минобороны России.

28 июня сообщалось о первом применении войсками Украины РСЗО М142 HIMARS. В представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки уточняли, что ракетный удар был нанесен по территории Перевальска.

Здесь и сейчас
Анна Щербакова
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