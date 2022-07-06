На Украине отреагировали на уничтожение ВС России американской установки HIMARS

Минобороны Украины отвергло сообщения об уничтожении ВС России американской РЗСО HIMARS

Видеозапись уничтожения американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS в ДНР является «русским фейком» и попыткой выдать желаемое за действительное. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «1+1».

По ее мнению, своей публикацией Министерство обороны России отреагировало на обеспокоенность в российском обществе на фоне увеличения поставок американских установок для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об уничтожении HIMARS ранее доложил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, это произошло в районе населенного пункта Малотарановка в ДНР.

Позже министерство опубликовало ролик со взрывами американских установок. На кадрах видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят по ним удар.

О передаче Украине новой партии HIMARS 23 июня сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Вместе с ними в страну отправились военные катера для обороны береговой линии и другое вооружение.