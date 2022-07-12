Удар по Новой Каховке сравнили со взрывом в Бейруте

Глава ВГА Каховского района Леонтьев сравнил атаку на Новую Каховку со взрывом в Бейруте

Последствия удара украинской армии по Новой Каховке сравнимы с трагедией в Бейруте, где взорвалась аммиачная селитра. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев, передает РИА Новости.

«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах и чего хотели, того и достигли. Это тоже самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе у нас тоже самое», — сказал Леонтьев.

Он отметил, что масштабы нанесенных городу разрушений пока оценить сложно, но уже сейчас можно сказать, что они крайне велики.