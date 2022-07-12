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В Севастополе отреагировали на обстрел Новой Каховки

Губернатор Севастополя Развозжаев счел зверским терактом обстрел ВСУ Новой Каховки
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев счел зверским терактом обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новой Каховки под Херсоном. Его реакция приводится в Telegram-канале.

Накануне украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. В результате атаки взорвались склады с селитрой, были повреждены больница, жилые дома, погибли люди.

«Атака на Новую Каховку — это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения», — написал Развозжаев. Он напомнил, что обстрелянная территория является стратегическим районом, в котором находится гидроэлектростанция.

По мнению губернатора, своей атакой ВСУ сделали «послание» мирным гражданам, которые выбрали жизнь с Россией. Развозжаев уточнил, что на освобожденной территории люди начали получать российские паспорта.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев до этого рассказал, что в результате удара ВСУ под завалами оказались сотни граждан.

Он также отметил, что пострадавших в результате обстрела украинцев продолжают доставлять в больницу.

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Анна Щербакова
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