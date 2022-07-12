В Севастополе отреагировали на обстрел Новой Каховки
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев счел зверским терактом обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новой Каховки под Херсоном. Его реакция приводится в Telegram-канале.
Накануне украинские военные нанесли удар по Новой Каховке. В результате атаки взорвались склады с селитрой, были повреждены больница, жилые дома, погибли люди.
«Атака на Новую Каховку — это очередной зверский теракт укронацистов против мирного населения», — написал Развозжаев. Он напомнил, что обстрелянная территория является стратегическим районом, в котором находится гидроэлектростанция.
По мнению губернатора, своей атакой ВСУ сделали «послание» мирным гражданам, которые выбрали жизнь с Россией. Развозжаев уточнил, что на освобожденной территории люди начали получать российские паспорта.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев до этого рассказал, что в результате удара ВСУ под завалами оказались сотни граждан.
Он также отметил, что пострадавших в результате обстрела украинцев продолжают доставлять в больницу.