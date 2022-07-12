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Сотни жителей Новой Каховки оказались под завалами после удара ВСУ

Глава ВГА заявил, что в результате удара ВСУ под завалами оказались сотни людей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большое количество людей находятся под завалами после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, сотни жителей заблокированы в своих квартирах и домах. В настоящее время не представляется возможность разблокировать их. Леонтьев также добавил, что пострадавших в результате обстрела ВСУ продолжают доставлять в больницу.

Ранее сообщалось, что число жертв удара украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области возросло до семи человек, 60 человек получили ранения. В результате происшествия повреждены сотни зданий и десятки объектов инфраструктуры. Кроме того, уничтожен завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру.

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Марина Совина
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