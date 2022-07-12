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Возросло число жертв удара по Новой Каховке

Семь человек погибли в результате удара ВСУ по Новой Каховке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области возросло до семи человек, 60 человек получили ранения. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Уже есть семь погибших точно и около 60 раненых», — рассказал он.

Ранее Леонтьев заявил, что из-за удара американскими ракетами HIMARS оказались уничтожены сотни квартир. По словам главы ВГА, под завалами остаются сотни людей.

Изначально сообщалось, что удар украинских военных пришелся на Каховскую ГЭС. Позднее заместитель главы ВГА Херсонской областной Кирилл Стремоусов опроверг данную информацию.

Ударная волна
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Алина Гончарова
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