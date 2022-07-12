В Херсонской области заявили об уничтожении важного для всего мира завода

В Херсонской области уничтожен производивший оборудование для ГЭС по всему миру завод

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил об уничтожении важного для всего мира завода в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

«Завод, который производил оборудование для гидроэлектростанций по всему миру. Он уничтожен сейчас», — сказал Леонтьев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.