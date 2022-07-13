США отказались усилить контроль за поставляемыми на Украину вооружениями

Представитель Госдепа Льюис: США не усилят контроль за поставляемым на Украину вооружением

Вашингтон доверяет Киеву и не принимает дополнительных мер по усилению контроля за поставляемой на Украину военной помощью в несколько миллиардов долларов, заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, пишет ТАСС.

Выступая в Центре стратегических и международных исследований, дипломат признала, что США отказались усилить контроль за поставляемыми на Украину вооружениями. Журналисты поинтересовались, как американская сторона собирается предотвратить появление оружия на черных рынках.

«Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами, и мы верим их заверениям. Они обеспечивают контроль над вооружениями надлежащим образом», — подчеркнула представитель Госдепа.

Ранее стало известно, что НАТО и страны Евросоюза (ЕС) обеспокоены тем, что поставляемое Киеву вооружение может попасть на черный рынок. Некоторые члены Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания.