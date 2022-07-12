НАТО и Евросоюз ужесточат контроль за поставками оружия Украине

НАТО и ЕС обеспокоены, что поставляемое Киеву оружие может попасть на черный рынок

НАТО и страны Евросоюза (ЕС) обеспокоены тем, что поставляемое Киеву вооружение может попасть на черный рынок. В связи с этим они намерены ужесточить контроль за передачей боевой техники, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, некоторые члены Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения.

«Все это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для ее пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили», — заявил изданию чиновник одной из западных стран, добавив, что после этого они не знают о местонахождении техники, используется ли она и находится ли в стране вообще.

Ранее бывший аналитик Министерства обороны США Карен Квятковски рассказала, что перепродажа Киевом оружия, которое он получил от стран НАТО для противостояния с Россией, была предсказуема, так как Вооруженные силы Украины не сумели интегрировать его в общую стратегию боевых действий. Она отметила, что случаи поступления западного оружия на черный рынок после передачи Украине фиксировались в Пентагоне еще в 2015-2016 годах.

5 июля о перепродаже Украиной оружия в другие страны во время боевых действий заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он пояснил, что военные грузы, изначально предназначенные для Киева, были замечены в странах Ближнего Востока.