Шойгу рассказал о судьбе поставленного Киеву Западом оружия

Шойгу заявил, что поставленное Западом Украине оружие попадает на Ближний Восток

Часть поставляемого Западом Украине иностранного вооружения попадает на Ближний Восток, а также на черный рынок. Об этом во вторник, 5 июля, на селекторном совещании рассказал глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Министр также выразил мнение, что США и Европа продолжают поставлять вооружение Киеву, чтобы затянуть конфликт на территории Украины. Он заявил, что украинская стороны получила уже свыше 28 тысяч тонн военных грузов.

В конце июня первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев, инициировав заседание Совбеза всемирной организации по Украине и выступление на нем по видеосвязи президента Владимира Зеленского, пытался создать благоприятный фон, чтобы выпросить у участников саммита НАТО больше оружия.