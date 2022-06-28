Россия заявила о попытках Украины выпросить больше оружия у НАТО

Зампостпреда России Полянский заявил о попытках Украины выпросить больше оружия у НАТО

Киев, инициировав заседание Совета Безопасности ООН по Украине и выступление на нем по видеосвязи президента Владимира Зеленского, пытается создать благоприятный фон, чтобы выпросить у участников саммита НАТО больше оружия. Об этом заявил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского», — сказал зампостпреда, добавив, что задача Киева — попытаться преодолеть «усталость» от темы Украины Западе и «создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия».

Ранее издание The American Conservative (TAC) писало, что решение США вооружить Украину в ответ на спецоперацию Москвы ударило по боеспособности самой Америки. «Поставив украинцам более 1400 Stinger, американская оборонная промышленность столкнулась с проблемой их замены», — сказано в публикации.