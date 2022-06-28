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В США заявили об ударе по боеспособности страны из-за поддержки Украины

TAC: решение вооружить Украину в попытке помешать России ударило по боеспособности США

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Решение США вооружить Украину в ответ на спецоперацию России ударило по боеспособности самой Америки. Об этом пишет The American Conservative.

«Поставив украинцам более 1400 Stinger, американская оборонная промышленность столкнулась с проблемой их замены», — говорится в публикации.

По мнению автора статьи Уэсли Джеффриса, противотанковые комплексы Javelin, которые можно производить быстрее, уступают Stinger. Тем самым ситуация значительно снижает конкурентоспособность Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, где Америке нужно конкурировать с Китаем, а также вовлекает США в бессрочный опосредованный конфликт с Россией на Украине.

Кроме того, постоянное инфляционное давление может создать дополнительные проблемы в оборонной промышленности США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена начала внутренние обсуждения относительно того, должен ли Киев признать территориальные уступки Москве в том случае, если того потребуют обстоятельства.

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Варвара Кошечкина
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