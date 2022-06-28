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Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России

CNN: в Белом доме все меньше уверены, что Украина сможет вернуть утраченные территории

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена начала внутренние обсуждения относительно того, должен ли Киев признать территориальные уступки Москве в том случае, если того потребуют обстоятельства. Об этом пишет CNN со ссылкой на американские источники.

Советники Байдена сомневаются, что Украина сможет вернуть себе все территории, отвоеванные Россией в ходе последних четырех месяцев. Тем не менее, Вашингтон также не собирается давить на нее с требованием идти на уступки. Как указывают собеседники CNN, украинские военные действительно могут совершить прорыв и снова занять большие части территории.

«То, сможет ли Украина вернуть себе эти территории, во многом зависит от того, сколько поддержки мы им оказываем», — рассказал один из источников издания, добавив, что недавно Киев официально запросил у Вашингтона 48 реактивных систем залпового огня. Тем не менее, на сегодняшний день Пентагон смог пообещать только восемь.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о предоставлении Украине еще 450 миллионов долларов помощи, куда войдет поставка дополнительных систем запуска ракет, артиллерийские боеприпасы и патрульные катера. Также ожидается, что на этой неделе США объявят о закупке передовой системы противоракетной обороны «земля-воздух» NASAMS для украинских военных.

Елизавета Наумова
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