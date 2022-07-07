Бывший аналитик Пентагона объяснила продажу Украиной оружия НАТО

Экс-аналитик Пентагона Квятковски назвала предсказуемой продажу Киевом оружия НАТО

Перепродажа Киевом оружия, которое он получил от стран НАТО для противостояния с Россией, была предсказуема, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сумели интегрировать его в общую стратегию боевых действий. Об этом рассказала РИА Новости бывший аналитик Министерства обороны США Карен Квятковски.

По ее словам, такая ситуация не стала неожиданностью для американских властей, она встречается почти в любом современном конфликте. Специалист объяснила, что случаи поступления западного оружия на черный рынок после передачи Украине фиксировались в Пентагоне еще в 2015-2016 годах.

«Возможности Украины использовать эти дары ограниченны в связи с недостаточной подготовленностью, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», — сказала Квятовски, назвав эти обстоятельства благоприятными для возникновения коррупционных схем.

Она также заверила, что хотя поставщики вооружений для Киева и рассчитывают на дипломатическое окончание конфликта, они понимают, что отправленной помощи не хватит для возвращения утраченных страной земель.

«Хотя некоторые виды этих вооружений и могут продлить войну, в долгосрочной перспективе ни одно из них не поможет восстановить или отвоевать территорию, которая сейчас принадлежит России», — добавил эксперт.

О перепродаже Украиной оружия в другие страны во время боевых действий во вторник, 5 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он пояснил, что военные грузы, изначально предназначенные для Киева, были замечены в странах Ближнего Востока.