Байден заявил об усилиях США для поражения России

Байден заявил, что США будут добиваться стратегического провала СВО России на Украине

США продолжат курс на поддержку Украины и будут добиваться стратегического провала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об усилиях Вашингтона в отношении поражения Москвы заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Израиле, запись трансляции доступна на YouTube-канале Fox News.

Байден заявил, что «российская спецоперация должна закончиться стратегическим провалом», поэтому Вашингтон будет продолжать курс на финансовую и военную помощь Киеву и поддерживать экономическое давление в отношении России.

Ранее президент США на пресс-конференции заявил, что спад присутствия Вашингтона на Ближнем Востоке был ошибкой, которая приведет к заполнению «освободившегося вакуума» со стороны России и Китая, и США ни в коем случае не допустит распространение влияния Москвы и Пекина в ущерб собственным национальным интересам в этом регионе.