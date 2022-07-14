Байден оценил поражение США на Ближнем Востоке

Байден заявил, что спад присутствия США на Ближнем Востоке приведет в регион КНР и Россию

Спад присутствия США на Ближнем Востоке был ошибкой, которая приведет к заполнению «освободившегося вакуума» со стороны России и Китая, Вашингтон ни в коем случае этого не допустит. Так внешнеполитическое поражение США оценил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции в Израиле, запись трансляции доступна на Youtube-аккаунте Fox News.

«В широком смысле слова цель, с которой я отправляюсь в Саудовскую Аравию, заключается в продвижении интересов США. В продвижении таким образом, которое позволило бы нам исправить то, что я считаю ошибкой, — ослабление нашего влияния на Ближнем Востоке. Я буду беседовать с лидерами девяти государств», — заявил американский лидер.

По словам Байдена, в руководстве США тема сохранения лидерства Вашингтона в регионе остается актуальным вопросом. Президент гарантировал, что Америка будет прилагать усилия, чтобы КНР и Россия не смогли распространить свое влияние в регионе в ущерб Израилю и другим американским союзникам.

Ранее президент США заявил, что его визит в Эр-Рияд нужен для взаимодействия стран в противостоянии «российской агрессии», а также для победы в конкуренции с Китаем. Байден подчеркнул, что Саудовская Аравия является одной из стран, которые могут влиять на итоги такого противостояния.

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