Байден анонсировал поездку в ближневосточную страну для «победы» над Россией

Байден обосновал визит в Саудовскую Аравию необходимостью противостоять России и КНР

Президент США Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран в противостоянии России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. Цитату лидера приводит РИА Новости.

Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира Джо Байден президент США

По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.

Поиски единомышленников

Визит Байдена в Эр-Рияд был анонсирован еще в середине июня. Телеканал CNN сообщал, что США таким образом захотели провести «перезагрузку» отношений с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть и газ после введения антироссийских санкций.

За неделю до объявления о поездке президента сообщалось также о тайном визите в Эр-Рияд двух старших советников Байдена. По информации портала Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн отправились в ближневосточную страну еще в конце мая, чтобы провести там переговоры об увеличении добычи нефти и шагах по нормализации отношений с Израилем. В Белом доме тогда отказались комментировать эту информацию.

Мнение аналитиков

Обозреватель Далия Дасса Кэй заявил, что поездка американского лидера «на поклон» в Эр-Рияд нужна для введения новых ограничений против России. При этом она выразила уверенность, что убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и ввести санкции США не удастся.

В обмен на сомнительные успехи Байден получит почти гарантированный репутационный ущерб. Эту поездку вообще не нужно было планировать Далия Дасса Кэй политолог

По ее мнению, Саудовская Аравия не будет рвать отношения с РФ для того, чтобы увеличить добычу нефти и прежде всего будет учитывать собственные интересы ради избежания снижения мирового спроса на ресурс.

Обозреватель французского журнала Point Николя Баверез в свою очередь отмечал, что ряд стран ругают Запад за санкции против России. Речь идет о Саудовской Аравии, Индии и Индонезии.

Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России Николя Баверез политический обозреватель

Кроме того, он напомнил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.

Инфляция в США

Аналитики отмечали, что американское руководство рассчитывает, что увеличение Саудовской Аравией добычи нефти позволит Вашингтону справиться с нехваткой нефти и урегулировать инфляцию в стране, которая в мае достигла максимума с декабря 1981 года — с 8,3 процента до 8,6 процента.

Администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина». В конце июня Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», заявив, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.

На фоне этого американские политики и крупные бизнесмены все больше уверены, что США ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения.

В статье Politico отмечается, что соответствующие опасения растут и на Уолл-стрит, и в Вашингтоне в свете того, что Федеральная резервная система «активизировала борьбу против самой высокой за четыре десятилетия инфляции».

По всей стране разговоры об экономике, главной темой которых является высокая инфляция, быстро переходят в растущую уверенность в том, что приближается рецессия Politico

При этом сам Байден ранее заявлял, что «нет ничего неизбежного» в рецессии в США.

