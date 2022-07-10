Байден анонсировал поездку в ближневосточную страну для «победы» над Россией
Президент США Джо Байден заявил, что предстоящий визит в Саудовскую Аравию необходим для прямого взаимодействия стран в противостоянии России и победы в конкурентной борьбе с Китаем. Цитату лидера приводит РИА Новости.
Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира
По его словам, Саудовская Аравия является одной из тех стран, которые могут влиять на результаты такого противостояния. Американский лидер добавил, что саудовские власти работают с администрацией США над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на нее.
Поиски единомышленников
Визит Байдена в Эр-Рияд был анонсирован еще в середине июня. Телеканал CNN сообщал, что США таким образом захотели провести «перезагрузку» отношений с Саудовской Аравией из-за роста цен на нефть и газ после введения антироссийских санкций.
За неделю до объявления о поездке президента сообщалось также о тайном визите в Эр-Рияд двух старших советников Байдена. По информации портала Axios, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн отправились в ближневосточную страну еще в конце мая, чтобы провести там переговоры об увеличении добычи нефти и шагах по нормализации отношений с Израилем. В Белом доме тогда отказались комментировать эту информацию.
Мнение аналитиков
Обозреватель Далия Дасса Кэй заявил, что поездка американского лидера «на поклон» в Эр-Рияд нужна для введения новых ограничений против России. При этом она выразила уверенность, что убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и ввести санкции США не удастся.
В обмен на сомнительные успехи Байден получит почти гарантированный репутационный ущерб. Эту поездку вообще не нужно было планировать
По ее мнению, Саудовская Аравия не будет рвать отношения с РФ для того, чтобы увеличить добычу нефти и прежде всего будет учитывать собственные интересы ради избежания снижения мирового спроса на ресурс.
Обозреватель французского журнала Point Николя Баверез в свою очередь отмечал, что ряд стран ругают Запад за санкции против России. Речь идет о Саудовской Аравии, Индии и Индонезии.
Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России
Кроме того, он напомнил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
Инфляция в США
Аналитики отмечали, что американское руководство рассчитывает, что увеличение Саудовской Аравией добычи нефти позволит Вашингтону справиться с нехваткой нефти и урегулировать инфляцию в стране, которая в мае достигла максимума с декабря 1981 года — с 8,3 процента до 8,6 процента.
Администрация президента США называет повышение цен «подорожанием Путина». В конце июня Байден официально ввел понятие «путинское повышение цен», заявив, что текущая ситуация с инфляцией и ростом цен на топливо в США обусловлена спецоперацией Москвы на Украине. По его словам, Вашингтон понимал, что эмбарго на российскую нефть приведет к росту цен, но не мог остаться в стороне.
На фоне этого американские политики и крупные бизнесмены все больше уверены, что США ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения.
В статье Politico отмечается, что соответствующие опасения растут и на Уолл-стрит, и в Вашингтоне в свете того, что Федеральная резервная система «активизировала борьбу против самой высокой за четыре десятилетия инфляции».
По всей стране разговоры об экономике, главной темой которых является высокая инфляция, быстро переходят в растущую уверенность в том, что приближается рецессия
При этом сам Байден ранее заявлял, что «нет ничего неизбежного» в рецессии в США.