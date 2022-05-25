Стало известно о секретном визите советников Байдена в Саудовскую Аравию

Axios: советники Байдена прибыли в Саудовскую Аравию с секретным визитом для переговоров

Два старших советника американского президента Джо Байдена находятся в Саудовской Аравии с секретным визитом, чтобы провести переговоры об увеличении добычи нефти и шагах по нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трех действующих и бывших американских чиновников.

По данным источников, также советники американского лидера хотят обсудить возможное соглашение между Саудовской Аравией, Израилем и Египтом, включающее в себя передачу двух стратегически важных островов — Тиран и Санафир — в Красном море под суверенитет саудовской стороне, двусторонние отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом, а также возможный визит Байдена в Саудовскую Аравию в рамках запланированной на конец июня поездки на Ближний Восток. По данным издания, достижение договоренностей между США и Саудовской Аравией по этим вопросам имеет решающее значение для того, чтобы визит президента США состоялся.

Издание со ссылкой на собеседников указывает, что координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посланник Госдепартамента по энергетике Амос Хохштейн прибыли во вторник, 24 мая, в Саудовскую Аравию для встреч с высокопоставленными официальными лицами Саудовской Аравии. В Белом доме отказались прокомментировать информацию, а представитель Госдепартамента заявил, что в настоящее время у Хохштейна «нет официальных поездок, о которых можно было бы объявить».

Ранее портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена, в частности его помощник по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, занимаются подготовкой секретного исторического соглашения между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией. Речь идет о соглашении по передаче двух островов в Красном море из-под суверенитета Египта под суверенитет Саудовской Аравии с согласия Израиля. По данным издания, Байден рассчитывает, что данное соглашение будет заключено до его поездки на Ближний Восток, запланированной в июне.

За последнее столетие острова Тиран и Санафир несколько раз меняли владельца, в разное время они принадлежали Израилю, Египту и Саудовской Аравии. В 1956 и 1967 годах Израиль захватывал данные территории, стремясь обеспечить безопасность Эйлата, однако оба раза возвращал их Египту по итогам мирных соглашений. В 2016 году президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси решил передать острова Саудовской Аравии. В свою очередь, Израиль заявил о готовности принять передачу территорий в случае, если там разместят международные силы, которые будут обеспечивать безопасность прохода израильских судов в залив, однако документ ратифицирован не был.