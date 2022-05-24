Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке

Axios: в США готовят историческое соглашение между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией

Администрация президента США Джо Байдена, в частности его помощник по Ближнему Востоку Бретт Макгерк занимаются подготовкой секретного исторического соглашения между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией. Об этом стало известно порталу Axios от американских и израильских источников.

По словам собеседников портала, речь идет о соглашении по двум островам в Красном море — Тирану и Санафиру. Несмотря на то, что они необитаемы, а их площадь составляет всего 77 и 33 квадратных километра соответственно, данные острова имеют важное стратегическое значение, поскольку фактически контролируют вход в залив Акаба, в котором располагается израильский город-порт Эйлат.

С момента основания Израиля в 1948 году Тиран и Санафир, которые до этого принадлежали Саудовской Аравии, несколько раз меняли владельца. Так, в 1949 году египетские силы заняли оба острова по просьбе Эр-Рияда, который на тот момент не имел собственного военно-морского флота. Затем, в 1956 и 1967 годах Израиль захватывал данные территории, стремясь обеспечить безопасность Эйлата, однако оба раза возвращал их Египту по итогам мирных соглашений между странами.

В 1988 году Саудовская Аравия, успев обзавестись собственным флотом, подала официальное прошение о возвращении ей Тирана и Санафира. В 2016-м президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси захотел передать острова саудовской стороне. В результате, несмотря на сопротивление египетской оппозиции, в 2018 году данное соглашение было одобрено Верховным судом Египта. При этом Израиль выразил готовность принять передачу островов в случае, если там разместят международные силы, которые будут обеспечивать безопасность прохода израильских судов в залив, однако в итоге документ так и не был ратифицирован.

Как отмечает Axios, теперь команда Байдена пытается подвести Израиль и Саудовскую Аравию к соглашению по островам, которое является камнем преткновения на пути к заключению между странами дипломатических отношений. Известно, что Эр-Рияд готов отказаться от размещения на Тиране и Санафире своих военных и обеспечить свободное судоходство в районе для всех стран, однако выступает против присутствия на островах международных наблюдателей.

В свою очередь Израиль заявил, что не станет настаивать на размещении на спорных островах международных сил, если будут приняты альтернативные меры, гарантирующие безопасность для Эйлата и израильских кораблей. Кроме того, израильские власти надеются, что саудовская сторона пойдет на ряд уступок по другим вопросам: в частности, разрешит израильским самолетам летать над своей территорией и позволит запустить прямые рейсы из Израиля, чтобы проживающие там мусульмане могли совершать паломничество в Саудовскую Аравию.

Уточняется, что Байден рассчитывает, что данное соглашение будет заключено до его поездки на Ближний Восток, запланированной в июне. В случае, если документ действительно будет подписан, это событие станет большим успехом для Белого дома и крупнейшей сделкой в регионе за последние два года, пишет Axios.