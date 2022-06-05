Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд ради санкций против России

FA: Байдену не удастся убедить Эр-Рияд увеличить добычу нефти и ввести санкции против РФ

Президент США Джо Байден решил «поехать на поклон» в Эр-Рияд ради новых ограничений против России, однако ему не удастся убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти и ввести санкции. Об этом пишет в статье для журнала Foreign Affairs (FA) обозреватель Далия Дасса Кэй.

Как считает журналист, решение американского лидера «поехать на поклон» к наследному принцу Мухаммеду Бен Сальману Аль Сауду станет ошибкой, поскольку он уедет с пустыми руками. «В обмен на сомнительные успехи Байден получит почти гарантированный репутационный ущерб. Эту поезду вообще не нужно было планировать», — считает обозреватель.

По ее мнению, Саудовская Аравия не будет рвать отношения с РФ для того, чтобы увеличить добычу нефти и прежде всего будет учитывать собственные интересы ради избежания снижения мирового спроса на ресурс.

Далия Дасса Кэй полагает, что лидеры стран Ближнего Востока будут непоколебимыми в решении не вводить санкционные меры в отношении России из-за спецоперации на Украине.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что два старших советника американского президента Джо Байдена находятся в Саудовской Аравии с секретным визитом, чтобы провести переговоры об увеличении добычи нефти и шагах по нормализации отношений с Израилем.