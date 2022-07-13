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Названа общая сумма помощи США Украине с начала спецоперации

Госдеп сообщил, что военная помощь США Киеву с начала спецоперации РФ превысила $7,3 млрд

Фото: Pixabay

Госдепартамент США назвал общую сумму помощи Украине с начала спецоперации России. Она превысила 7,3 миллиарда долларов, сообщила помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Джессика Льюис. Ее слова приводит РИА Новости.

«С 24 февраля мы предоставили Украине более 7,3 миллиарда долларов военной помощи Украине», — отметила чиновница в рамках мероприятия Центра стратегических и международных исследований.

По словам Люьис, переданное Киеву оборудование забиралось со складов Пентагона и из других источников. Она также указала, что Вашингтон не только ищет возможность помочь Украине, но и изучает вопросы безопасности на «восточном фланге».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что США передали Украине несколько миллиардов долларов за две недели. «Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию», — заявил украинский премьер. Он объяснил, что это был второй грант за две недели. Суммарно США перевели Украине три миллиарда долларов.

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Марина Совина
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