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США передали Украине несколько миллиардов долларов

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что США передали стране $3 млрд за 2 недели

Фото: РИА Новости

США передали Украине несколько миллиардов долларов за две недели. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского политика.

«Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию», — заявил украинский премьер.

Он объяснил, что это был второй грант за две недели. Суммарно США перевели Украине три миллиарда долларов.

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Алевтина Запольская
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