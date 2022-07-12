Премьер Украины Шмыгаль заявил, что США передали стране $3 млрд за 2 недели

США передали Украине несколько миллиардов долларов за две недели. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского политика.

«Грант в 1,7 миллиарда долларов поступил в бюджет Украины от трастового фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию», — заявил украинский премьер.

Он объяснил, что это был второй грант за две недели. Суммарно США перевели Украине три миллиарда долларов.