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США предоставят Чехии больше 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам

США выделят международным организациям в Чехии $10,2 млн для поддержки украинских беженцев

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

США выделят 10,2 миллионов долларов организациям в Чехии, которые поддерживают украинских беженцев. Об этом сообщило американское посольство в Праге.

Уточняется, что средства будут предоставлены на поддержку работы Международной организации по миграции, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ООН), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения в стране. «Этим финансированием США демонстрируют солидарность с Чешской Республикой и народом Украины», — говорится в сообщении.

Американская дипмиссия также привела слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что с начала военной операции на Украине более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом всего в помощи нуждаются 15,7 миллиона человек, отметил политик.

Данные средства являются частью нового пакета гуманитарной помощи в размере 368 миллионов долларов, о котором ранее объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Ксения Назарова
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