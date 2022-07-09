Блинкен обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Китая Ван И

Госсекретарь США Блинкен обсудил ситуацию на Украине с министром иностранных дел КНР Ван И

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел КНР Ван И ситуацию на Украине в ходе встречи на острове Бали в Индонезии. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Reuters.

По словам представителя Вашингтона, встреча длилась больше пяти часов. Блинкен назвал переговоры «полезными, искренними и конструктивными». Он сообщил, что обсудил с главой МИД Китая способы снижения рисков в результате ситуации на Украине.

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставить Киеву дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 368 миллионов долларов.

В рамках встречи с Ван И Блинкен также выразил свою «глубокую озабоченность» по поводу ситуации с Тайванем.

Ранее глава МИД КНР выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине и восстановление мира путем диалога. Кандидат политических наук Александр Коньков объяснил «Ленте.ру» причину эти слов тем, что после окончания конфликта на смену западного государства придет миропорядок, который сейчас формулирует Китай.