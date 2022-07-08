Надежду Китая на скорое урегулирование конфликта на Украине объяснили

Политолог Коньков: окончание конфликта на Украине приведет к изменению миропорядка

Окончание конфликта на Украине приведет к изменению мирового порядка — западное господство уйдет, а на его смену придет более справедливый миропорядок, который сейчас формулирует Китай. Так объяснил причину надежд КНР на скорейшее урегулирование кризиса в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук Александр Коньков.

Китай надеется на скорейшее прекращение огня и боевых действий на Украине, а также восстановление мира путем диалога и консультаций. Об этом в пятницу на встрече руководителей внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» (G20) в Индонезии заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, сообщает ТАСС.

Такого рода заявления Китая — свидетельство того, что КНР формулирует все более и более активную позицию в условиях разрушающегося миропорядка Александр Коньков политолог

«На протяжении всех последних десятилетий политический Запад методично и последовательно уничтожал мировую систему своими действиями, своими двойными стандартными, своей противоречивой политикой и продвигал порядок, основанный на законах. Которые, в свою очередь, предполагали нормы, формулируемые исключительно глобальным капиталом и либерально-демократическим истеблишментом, в первую очередь западных стран, в частности США», — заявил Коньков.

Украинский кризис стал гордиевым узлом, который вобрал в себя всю несправедливость, лицемерие Запада и все те проявления двойных стандартов, о которых всем было давно известно, считает политолог.

«В этом смысле решение украинского кризиса станет финальным аккордом в переходе от западоцентричного миропорядка к более справедливому, основанному на общих принципах, общих интересах и взаимном уважении национальных интересов всех стран мира», — сказал он.

На Западе нет ни одной силы, готовой поддерживать диалог по нахождению мирного завершения украинского кризиса. Поэтому инициативы альтернативных глобальных игроков, таких как КНР, будут приветствоваться всеми разумно мыслящими странами мира и в том числе самой Украиной Александр Коньков политолог

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны. Также Зеленский сказал, что граждане страны не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. «Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — подчеркнул глава республики.