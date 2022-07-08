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Зеленский заявил о неготовности Украины отдавать территории

Президент Украины Зеленский заявил о неготовности страны отдавать свои территории
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не намерены отдавать какую-либо часть территории страны. О неготовности государства он сообщил в интервью телекомпании CNN.

«Украинцы не готовы уступать свою землю, принять то, что эти территории принадлежат России. Мы постоянно об этом говорим и намерены это доказать», — подчеркнул глава государства.

В том же интервью Зеленский заявил о недостаточной поддержке США. Он подчеркнул, что Киев хотел бы увеличения объемов этой помощи.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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