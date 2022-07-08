Зеленский заявил о недостаточной поддержке США

Президент Украины Зеленский заявил, что США делают недостаточно для поддержки Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить», — сказал украинский лидер, отметив, что Киев хочет увеличения этой помощи.

«Мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами», — заявил Зеленский.

По его словам, США могут повлиять на решения европейских стран, речь идет также о политической поддержке. Президент подчеркнул, что некоторые европейские страны хотят баланса между Россией и Украиной, но они начали поддерживать Киев из-за США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.