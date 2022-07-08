Зеленский заявил о неизменности планов Украины вступить в НАТО

Президент Украины Зеленский заявил CNN о неизменности планов Украины вступить в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО, и отметил, что планы страны о вступлении в альянс остались неизменны. Об этом он заявил CNN.

Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность Владимир Зеленский президент Украины

«Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — отметил украинский лидер.

Также Зеленский приветствовал согласие НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию. По его словам, это же решение в отношении Украины позволило бы предотвратить конфликт и избавило бы Запад от необходимости оказания масштабной помощи Киеву.

Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Обе палаты (конгресса) в США помогают нам. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО Владимир Зеленский президент Украины

Пример для НАТО

Ранее Зеленский в ходе встречи с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что альянсу необходимо работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины.

Так, президент «отдельно коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности» и поставил в пример ситуацию в его стране как шаг для разработки действенных и конкретных гарантий безопасности.

При этом Фог Расмуссен заверил, что приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.

Сомнения Украины

В то же время, некоторые представители властей Украины выражали сомнения, что альянс будет готов принять страну. Так, заместитель руководителя офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Жовква отметил, что в НАТО заявили Киеву, что не хотят принимать Украину в состав альянса.

Он добавил, что альянс не оправдал ожиданий Украины. Жовква пояснил, что Киев просил у НАТО оружие уже после начала российской спецоперации, а обеспечить бесполетную зону и принять в альянс — после 24 февраля. До сих пор страна «не получила никаких ответов», отметил Жовква.

Похожие высказывания делал глава МИД республики Дмитрий Кулеба. Он отмечал, что перспектив для вступления Украины в НАТО в ближайшие годы попросту не существует, несмотря на желание Запада помочь стране в противостоянии с Россией.

Министр пояснил, что предпосылок для интеграции страны в альянс по-прежнему не появилось, как и желания его членов заняться «практической политикой» на этот счет.

Курс на вступление в НАТО В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».