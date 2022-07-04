Кулеба усомнился в возможности членства в НАТО для Украины

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что не видит перспектив для вступления Украины в НАТО

Перспектив для вступления Украины в НАТО в ближайшие годы попросту не существует, несмотря на желание Запада помочь стране в противостоянии с Россией. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Левый берег», пишет ТАСС.

Министр пояснил, что предпосылок для интеграции страны в альянс по-прежнему не появилось, как и желания его членов заняться «практической политикой» на этот счет. Дипломат подчеркнул, что Киев до сих пор нуждается во вступлении в Североатлантический альянс или «аналоге пятой статьи», согласно которой государство могли бы защищать от «агрессии» извне. Он усомнился, что такая возможность появится в ближайшее время.

«Я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что дверь открыта и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина также остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменило свою позицию, подобно Европейскому союзу, и начало делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины», — пояснил Кулеба.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна не согласится на гарантии безопасности, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. Он подчеркнул, что республика нуждается в «эффективных гарантиях для сдерживания будущей агрессии» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и других.