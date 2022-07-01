В офисе Зеленского изложили видение гарантий безопасности для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не согласится на новый Будапештский меморандум

Украина не согласится на гарантии безопасности для страны, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. Видение Киевом новых гарантий изложил руководитель офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что Украина нуждается в эффективных гарантиях «для сдерживания будущей агрессии со стороны России» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и других.

«Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами», — отметил Ермак. Он также заявил о необходимости создания механизма оценки угроз безопасности и информировании о них.

Кроме того, политик выступил против снятия санкций с России до предоставления Украине гарантий ненападения и компенсации ущерба.

Ранее Андрей Ермак попросил лидеров стран Группы семи выделить Киеву тяжелое вооружение. По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины».