Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В офисе Зеленского изложили видение гарантий безопасности для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не согласится на новый Будапештский меморандум
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украина не согласится на гарантии безопасности для страны, подобные Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году. Видение Киевом новых гарантий изложил руководитель офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак, его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что Украина нуждается в эффективных гарантиях «для сдерживания будущей агрессии со стороны России» — военных, политических, дипломатических, институциональных, финансовых и других.

«Эти гарантии должны быть включены в юридически обязательные и должным образом ратифицированные международные соглашения с государствами-гарантами», — отметил Ермак. Он также заявил о необходимости создания механизма оценки угроз безопасности и информировании о них.

Кроме того, политик выступил против снятия санкций с России до предоставления Украине гарантий ненападения и компенсации ущерба.

Ранее Андрей Ермак попросил лидеров стран Группы семи выделить Киеву тяжелое вооружение. По его словам, Россию можно победить только «с помощью широкомасштабных санкций и усиления военной поддержки Украины».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Стало известно о новой возможности в WhatsApp
Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»
В фонде прокомментировали данные об ухудшении здоровья Горбачева
В США назвали лучшую построенную Россией подлодку
Стали известны результаты переговоров Армении и Турции
В Госдуме подготовили проект о новом выходном в России
Стали известны подробности о потолке цен на российскую нефть
Легионер «Спартака» решил приостановить контракт с клубом
В России массово пройдут закрытые кинопоказы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.