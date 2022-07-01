Президент Зеленский поставил Украину в пример НАТО на встрече с экс-генсеком альянса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины. Его слова приводит РИА Новости.

В сообщении говорится, что украинский лидер «отдельно коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности». При этом Зеленский поставил в пример ситуацию на Украине как шаг для разработки действенных и конкретных гарантий безопасности.

Экс-генсек альянса в ответ подчеркнул, что приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.

Ранее Расмуссен согласился возглавить консультативную группу по урегулированию на Украине вместе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком. Экс-генсек НАТО уже говорил, что в 2008 году альянс совершил ошибку, не наметив четкий путь вхождения в его состав для Грузии и Украины.