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Экс-генсек НАТО возглавит консультативную группу по Украине

Зеленский заявил, что экс-генсек НАТО Расмуссен возглавит группу консультантов по Украине
Андрес Фон Расмуссен

Андрес Фон Расмуссен. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фон Расмуссен согласился возглавить консультативную группу по урегулированию на Украине вместе с руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, цитату приводит РИА Новости.

«Благодарю бывшего генсекретаря НАТО Андерса Фон Расмуссена за непосредственное участие в процессе, за согласие возглавить вместе с Андреем Ермаком платформу, которая может фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Украины», — заявил украинский лидер.

Экс-генсек НАТО уже говорил, что в 2008 году альянс совершил ошибку, не наметив четкий путь вхождения в его состав для Грузии и Украины.

С начала российской спецоперации 24 февраля западные страны регулярно предоставляют Украине финансовую и военную помощь, в связи с чем Москва уже направила странам Североатлантического альянса ноту протеста. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Виктория Кондратьева
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