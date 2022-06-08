Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-генсек НАТО признал ошибки политики альянса в отношении Грузии и Украины

Экс-генсек НАТО заявил, что НАТО не наметило четкий путь в альянс для Украины и Грузии

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

В 2008 году Североатлантический альянс совершил ошибку, не наметив четкий путь вхождения для Грузии и Украины. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Foreign Policy.

По его словам, на саммите в городе Бухарест представители стран НАТО не смогли договориться вокруг членства Украины и Грузии. Расмуссен признал, что такая ошибка в политике альянса могла дать неверные сигналы российскому правительству.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему она не желала ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, в 2008 году Украина была другой страной, которая была сильно разделена в области внутренней политики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
На Байкале произошло мощное землетрясение
Российские войска уничтожили воевавших с британцем Хиллом наемников
Рита Ора и Тайка Вайтити сыграют свадьбу
Экс-генсек НАТО признал ошибки политики альянса в отношении Грузии и Украины
Новый способ индексации тарифов за ремонт назвали нонсенсом
В «Коммерсантъ FM» ответили на вопрос о причастности сотрудников ко взлому
Россияне рекордно избавились от валюты
Диетолог назвала скрытую опасность окрошки на квасе
Россиян предупредили о поджидающих в отпуске опасностях
Госдума разрешила Путину ограничивать финансовую систему России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.