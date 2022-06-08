Экс-генсек НАТО признал ошибки политики альянса в отношении Грузии и Украины

Экс-генсек НАТО заявил, что НАТО не наметило четкий путь в альянс для Украины и Грузии

В 2008 году Североатлантический альянс совершил ошибку, не наметив четкий путь вхождения для Грузии и Украины. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Foreign Policy.

По его словам, на саммите в городе Бухарест представители стран НАТО не смогли договориться вокруг членства Украины и Грузии. Расмуссен признал, что такая ошибка в политике альянса могла дать неверные сигналы российскому правительству.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему она не желала ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, в 2008 году Украина была другой страной, которая была сильно разделена в области внутренней политики.

