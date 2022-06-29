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На Украине заявили о нежелании НАТО принимать страну в альянс

В офисе президента Зеленского заявили, что НАТО не хочет принимать Украину в альянс

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В НАТО заявили Киеву, что не хотят принимать Украину в состав альянса. Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента республики Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает Bloomberg.

«(Украине говорят, что) вы не члены (НАТО), потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — заявил Жовква.

По словам представителя ОП, альянс не оправдал ожиданий Украины. Он напомнил, что Киев просил у НАТО оружие у же после начала российской спецоперации, а обеспечить бесполетную зону и принять в альянс — после 24 февраля. До сих пор страна «не получила никаких ответов», отметил Жовква.

Ранее глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО никогда не рассматривался и не обсуждался.

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Алевтина Запольская
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