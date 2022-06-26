В Испании заявили об отсутствии планов НАТО принять в альянс Украину

Глава МИД Испании Альбарес заявил об отсутствии планов у НАТО принять Украину в альянс

Вопрос о вступлении Украины в НАТО никогда не рассматривался, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. Его слова приводит РИА Новости.

«Это никогда не обсуждалось. Об этом никогда не говорили и не говорим сейчас», — заявил министр иностранных дел в своем интервью испанской газете Pais в ответ на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Кроме того, Альбарес подтвердил, что Владимир Зеленский будет принимать участие в саммите НАТО в формате видеоконференции. «Если бы он принял решение приехать, мы, конечно, приняли бы его с распростертыми объятиями», — заключил он.

25 июня на Украине заявили об отсутствии шагов по вступлению в НАТО. Как уточнил заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью Financial Times, Киев осознает бесплодность подобных действий из-за позиции ряда стран. «Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении», — указал чиновник.