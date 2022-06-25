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На Украине заявили об отсутствии шагов по вступлению в НАТО

Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что Украина прекратила шаги по вступлению в НАТО

Фото: Unsplash.com

На Украине заявили об отсутствии шагов по вступлению в НАТО. Как уточнил заместитель руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью Financial Times, Киев осознает бесплодность подобных действий из-за позиции ряда стран.

«Члены НАТО отклонили наши устремления. Мы не будем что-либо предпринимать в этом отношении», — указал чиновник.

Жовква выразил надежду, что ситуация вокруг Украины будет учитываться при составлении стратегической концепции Североатлантического альянса на саммите в Мадриде.

По его словам, этот документ должен содержать более жесткие формулировки в отношении России. Замглавы офиса Зеленского подчеркнул, что страны Запада должны предоставить Киеву гарантии безопасности для предотвращения будущих военных действий российских войск.

Ранее глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил НАТО в срыве переговоров по Украине. По его мнению, санкции коллективного Запада против России не ослабят позиции страны. При этом действия Североатлантического альянса подрывают дипломатическое урегулирование ситуации.

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Марина Совина
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