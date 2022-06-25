НАТО обвинили в срыве переговоров по Украине

Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что действия НАТО срывают переговоры по Украине

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что кризис на Украине, вероятнее всего, разрешится путем переговоров. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Слуцкий обвинил НАТО в срыве переговоров по Украине. По его мнению, санкции коллективного Запада против России не ослабят позиции страны. При этом действия Североатлантического альянса подрывают дипломатическое урегулирование ситуации.

«В НАТО выступают за переговоры, но делают все, чтобы они не состоялись! Военная поддержка Украины воспринимается киевским режимом как индульгенция — из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления, а в Брюсселе лишь раздают тем временем статусы членов в ЕС», — написал он.

Ранее 25 июня Столтенберг предрек решение украинского конфликта путем дипломатии. «Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — предположил он.

