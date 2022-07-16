Стало известно о массовом обучении сержантов ВСУ иностранными инструкторами

РИА Новости: большую часть сержантов ВСУ обучали иностранные инструкторы

Семь из 11 ежегодных курсов для сержантского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2021 году проводили инструкторы из стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий каталог мероприятий, оказавшийся в распоряжении агентства.

Полное название документа — «Каталог курсов, которые будут проводиться в центрах подготовки сержантского состава, учебных центрах и заведениях в рамках системы многоуровневой подготовки сержантского (старшинского) состава в 2021 году». Он был подписан бывшим главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком в сентябре 2020 года.

Как отмечает агентство, подготовку сержантов вели преимущественно инструкторы из Швеции, Канады и Литвы. Обязательным условием для прохождения курсов без участия иностранцев было прохождение занятий с их участием ранее.

Сама программа подготовки предусматривала обучения актуальным стандартам тактического управления, принятым в НАТО. Участвующим в ней бойцам рекомендовали параллельно усиленно заниматься английским.

В конце апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщал, что американские инструкторы начали обучение военнослужащих ВСУ в Германии. Отмечалось, что украинским военным показывают, как обращаться с бронетехникой, гаубицами и радарами.