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США начали обучать украинцев обращению с техникой в Германии

США начали обучение украинских военнослужащих обращению с радарами и техникой в ФРГ

Фото: Gertrud Zach / Reuters

Инструкторы из США уже начали обучение украинских военнослужащих, им покажут, как обращаться с бронетехникой, гаубицами и радарами. Об этом пишет ТАСС.

«Уже две серии тренировок прошли, одна, мы можем подтвердить, в Германии», — рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он подчеркнул, что США не собираются проводить обучение на территории Украины.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Берлин поможет Вашингтону обучать украинских военных.

В начале апреля американские власти объявили о новом пакете военной помощи Украине еще на 800 миллионов долларов, в том числе о поставках 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов.

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Виктория Кондратьева
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