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Германия поможет США обучать украинских военных применению гаубиц

ФРГ поможет США обучать украинских военнослужащих применению американских гаубиц

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия поможет США обучить украинских военнослужащих применению американских гаубиц, германское правительство полностью поддерживает решение Вашингтона оказать такую помощь Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, цитату приводит ТАСС.

«Мы поддержали США в связи с решением о поставке 18 гаубиц, и мы сделаем возможным и организуем обучение в Германии, чтобы их вообще можно было применить», — подчеркнул Шольц.

В начале апреля американские власти объявили о новом пакете военной помощи Украине еще на 800 миллионов долларов, в том числе о поставках 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 18 155-миллиметровых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов.

Великобритания также собралась поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним. Самоходные гаубицы будут доставлены в Польшу, откуда они попадут на Украину. На польской территории украинские военные пройдут инструктаж по эксплуатации английской тяжелой техники, прежде чем вооружение будет использовано в боевых действиях.

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Виктория Кондратьева
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