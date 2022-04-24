Британия собралась поставить Украине тяжелое вооружение

Express сообщило, что Британия поставит Украине 20 гаубиц AS-90 и снаряды к ним

Великобритания собралась поставить Украине 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, самоходные гаубицы будут доставлены в Польшу, откуда они попадут на Украину. На польской территории украинские военные пройдут инструктаж по эксплуатации английской тяжелой техники, прежде чем вооружение будет использовано в боевых действиях.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, почему Германия отказывается поставлять Украине тяжелое вооружение. Он заявил, что страна отправила украинской армии «все оружие, какое могла». Запасы немецких арсеналов, как утверждает канцлер, практически исчерпаны.