Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер Германии объяснил отказ поставлять Украине танки

Канцлер ФРГ Шольц ответил на обвинения, что Германия находится «под влиянием пацифизма»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на обвинения в любви к России, которая якобы мешает поставлять на Украину новые немецкие танки, пишет журнал Spiegel.

По словам политика, Германия не находится «под влиянием пацифизма». Журналисты напомнили, что многие страны обвиняют Берлин в том, что он недостаточно поддерживает Украину. По словам Шольца, из арсеналов бундесвера Киеву были поставлены противотанковое оружие, противовоздушные системы, боеприпасы, транспортные средства и многое другое. «Бундесвер отправил на Украину все оружие, какое мог. Возможности наших арсеналов практически исчерпаны», — объяснил канцлер. По его словам, в общей сложности Германия выделила Киеву два миллиарда евро.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся» О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
«Тоска такая, что хоть на стену кидайся»О чем говорят женщины, проводившие своих близких на фронт в Донбасс
23 апреля 2022

Шольц объяснил, почему ФРГ отказывается поставлять украинской армии тяжелое вооружение. По его словам, средства для транспортировки войск и артиллерию можно «пустить в дело быстро». По мнению политика, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно оружие, которым можно было бы пользоваться без длительного обучения и сложной логистики. В таком случае они могут использовать его без участия военнослужащих НАТО.

«Быстрее всего такого результата можно добиться, отдавая Украине оружие из бывших советских арсеналов, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что большинство восточно-европейских партнеров по НАТО поставляют именно такое оружие», — подчеркнул он.

Ранее таблоид BILD сообщил об отказе Германии поставлять на Украину тяжелое вооружение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США отказались комментировать визит главы Пентагона в Киев
Раскрыта особая технология обнаружения и уничтожения украинской военной техники
Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Канцлер Германии объяснил отказ поставлять Украине танки
Москвичей возмутил стихийный мемориал в столичном парке
Экономике Германии предрекли паралич при отказе от российского газа
Очевидцы рассказали об украинских военных в Харьковской области
Россиян предупредили об опасности «французского завтрака»
Москвичи пожаловались на разрушенные оранжереи в подъездах
Катер с 60 людьми на борту затонул на севере Ливана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.