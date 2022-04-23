Канцлер Германии объяснил отказ поставлять Украине танки

Канцлер ФРГ Шольц ответил на обвинения, что Германия находится «под влиянием пацифизма»

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на обвинения в любви к России, которая якобы мешает поставлять на Украину новые немецкие танки, пишет журнал Spiegel.

По словам политика, Германия не находится «под влиянием пацифизма». Журналисты напомнили, что многие страны обвиняют Берлин в том, что он недостаточно поддерживает Украину. По словам Шольца, из арсеналов бундесвера Киеву были поставлены противотанковое оружие, противовоздушные системы, боеприпасы, транспортные средства и многое другое. «Бундесвер отправил на Украину все оружие, какое мог. Возможности наших арсеналов практически исчерпаны», — объяснил канцлер. По его словам, в общей сложности Германия выделила Киеву два миллиарда евро.

Шольц объяснил, почему ФРГ отказывается поставлять украинской армии тяжелое вооружение. По его словам, средства для транспортировки войск и артиллерию можно «пустить в дело быстро». По мнению политика, Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно оружие, которым можно было бы пользоваться без длительного обучения и сложной логистики. В таком случае они могут использовать его без участия военнослужащих НАТО.

«Быстрее всего такого результата можно добиться, отдавая Украине оружие из бывших советских арсеналов, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что большинство восточно-европейских партнеров по НАТО поставляют именно такое оружие», — подчеркнул он.

Ранее таблоид BILD сообщил об отказе Германии поставлять на Украину тяжелое вооружение.