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Тысячи украинских военных обучились применению вооружения Запада

Министр обороны Украины Резников заявил, что военные обучились применению оружия Запада
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Тысячи украинских военных с апреля прошли обучение по эксплуатации и применению иностранного вооружения за рубежом. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

По словам главы Минобороны, обучение украинских военных продолжается, оно проходит в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Сейчас основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению артиллерийских систем крупного калибра, реактивных систем залпового огня, средств артиллерийской разведки, различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного, заявил министр.

Резников добавил, что на этой неделе при поддержке Британии был начат курс базовой общевойсковой подготовки для первых нескольких сотен военных Украины.

Ранее Резников заявил, что украинское и турецкое министерства обороны работают над проектом по строительству производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украине. Он также отметил, что Киев имеет «масштабные планы» и по приобретению БПЛА Bayraktar.

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Марина Совина
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