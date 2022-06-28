Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заявили о работе над размещением в стране производства Bayraktar

Министр обороны Украины заявил о работе над размещением в стране производства Bayraktar

Фото: Yulii Zozuliaukrinform / Globallookpress.com

Украинское и турецкое министерства обороны работают над проектом по строительству производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украине. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников, передает РИА Новости.

Министр заявил, что между сторонами были достигнуты «принципиальные договоренности» по строительству в республике совместного завода по производству беспилотников. «Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы», — подчеркнул Резников.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России
Лавров ответил на планы НАТО усилить восточный фланг в Европе
Продукции из Херсона предрекли появление на российском рынке
Machine Gun Kelly рассказал о попытке суицида во время разговора с Меган Фокс
Сергей Гармаш поможет восстановить театр в Херсоне
Врач рассказала россиянам о правилах ровного и безопасного загара
Экс-солистка «ВИА Гры» показала новую квартиру в Москве
Стилистка назвала три визуально добавляющих полноты фигуре вещи
На Украине заявили о работе над размещением в стране производства Bayraktar
Лавров назвал причину пожара в торговом центре в Кременчуге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.