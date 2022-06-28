На Украине заявили о работе над размещением в стране производства Bayraktar

Министр обороны Украины заявил о работе над размещением в стране производства Bayraktar

Украинское и турецкое министерства обороны работают над проектом по строительству производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar на Украине. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников, передает РИА Новости.

Министр заявил, что между сторонами были достигнуты «принципиальные договоренности» по строительству в республике совместного завода по производству беспилотников. «Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы», — подчеркнул Резников.