Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Турецкая компания решила бесплатно передать Украине три беспилотника Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Турецкая компания Baykar Makina заявила о планах безвозмездной передачи Украине трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — следует из сообщения авиастроительного предприятия.

Bayraktar TB2 — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска. Точное число закупленных Киевом дронов этой модели неизвестно.

В мае министр обороны Литвы решил собрать деньги на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ через соцсети. «За один день собрали один миллион евро (нужно пять миллионов евро)», — написал глава оборонного ведомства Арвидас Анушаускас, указав в посте реквизиты для перевода денег.

Ударная волна


Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
Трасс призвала не требовать от Украины мира с Россией
Контракт Малкина назвали одной из главных интриг межсезонья в НХЛ
Садоводам подсказали способ спасти грядки от слизней с помощью жертвы
Российский уголовник напал с ножом на сотрудницу полиции
В России снова продлили режим ограничения полетов в аэропорты на юге страны
Дума латвийского города оспорит решение о сносе советских памятников
15-летнюю российскую школьницу затянуло в водопропускной шлюз дамбы
В Кремле опровергли возможность передачи Минску ядерного оружия
Российская разведчица рассказала об используемых спецслужбами двойниках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.