Турецкая компания решила бесплатно передать Украине три беспилотника Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

Турецкая компания Baykar Makina заявила о планах безвозмездной передачи Украине трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бизнесмены и обычные люди внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», — следует из сообщения авиастроительного предприятия.

Bayraktar TB2 — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска. Точное число закупленных Киевом дронов этой модели неизвестно.

В мае министр обороны Литвы решил собрать деньги на ударный беспилотник Bayraktar для ВСУ через соцсети. «За один день собрали один миллион евро (нужно пять миллионов евро)», — написал глава оборонного ведомства Арвидас Анушаускас, указав в посте реквизиты для перевода денег.

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