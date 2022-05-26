Министр обороны Литвы решил собрать деньги на Bayraktar для ВСУ через соцсети

Министр обороны Литвы Анушаускас объявил сбор средств на Bayraktar для ВСУ через Twitter

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил о сборе средств на ударный беспилотник Bayraktar для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свою страницу в социальной сети Twitter .

«За один день собрали один миллион евро (нужно пять миллионов евро)», — написал глава оборонного ведомства, указав в посте реквизиты для перевода денег.

Bayraktar TB2 — модель турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, которую широко применяют украинские войска. Точное число закупленных Киевом дронов этой модели неизвестно.

Ранее сообщалось, что Литва решила направить Украине партию военной техники на 15,5 миллиона евро. В Минобороны страны отметили, что Вильнюс передаст Киеву 20 бронетранспортеров (БТР) М-113, 10 армейских грузовиков и 10 вездеходов, которые можно использовать для проведения работ по разминированию территорий.

25 мая информированный источник РИА Новости рассказал, что российские средства ПВО с начала специальной военной операции на Украине сбили около 90 Bayraktar. Он уточнил, что в это число не вошли дроны, уничтоженные крылатыми ракетами на земле.

