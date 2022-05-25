В Минобороны Литвы заявили о передаче Украине партии военной техники на 15,5 млн евро

Литва направит на Украину партию военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны прибалтийской республики, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что Вильнюс передаст Киеву 20 бронетранспортеров (БТР) М-113, 10 армейских грузовиков и 10 вездеходов, которые можно использовать для проведения работ по разминированию территорий.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, стоимость партии военной техники составляет 15,5 миллиона евро.

В конце апреля сообщалось, что с 24 февраля Литва оказала Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро. Как заявил глава литовского Министерства обороны, Вильнюс передает Киеву со своих военных складов все, что только возможно.